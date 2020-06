Le prendieron fuego el auto y denunció que fue porque su novia dio positivo de coronavirus

Detenidos por violar cuarentena en Montserrat. Foto: captura de video.

En horas de la madrugada del sábado, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires procedió al allanamiento de una mueblería en el barrio porteño de Monserrat por organizar una fiesta con prostitutas durante la pandemia.

Vecinos y testigos aseguraron que los involucrados "intentaron escapar por el techo pero no lo lograron".

Se trata de la mueblería "Mega Outlet Sofa", en avenida Belgrano al 2355. Testigos aseguraron a este medio que en el lugar "había mucha gente, alrededor de ocho hombres y cuatro mujeres con minifalda y botas".

Cerca de las 1.30, los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar luego de que los vecinos advirtieran sobre el episodio que viola con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En las imágenes capturadas en video por testigos, se puede ver el momento del procedimiento policial: "Pensamos que era un robo, y se terminó tratando de una fiesta", aseguró un vecino.

Durante estos tres meses de confinamiento, "esta no sería la primera vez que lo hacen", comentó otro vecino de Monserrat.