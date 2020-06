VIDEO: drogas, alcohol y descontrol, así era la mueblería de la fiesta clandestina por dentro

Fiesta clandestina.

Dos personas que tenían en su poder pastillas de MDMA y éxtasis fueron detenidas esta madrugada cuando ingresaban a una mueblería del barrio porteño de Balvanera, en la que se desarrollaba una fiesta clandestina violando las restricciones impuestas por el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronaviurs.

En el lugar otras 30 personas fueron notificadas por el incumplimiento de la cuarentena, informaron hoy fuentes policiales.

Your browser does not support the video element.

El hecho ocurrió durante esta madrugada cuando efectivos de la División Precursores Químicos y Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comisaría Comunal 3 de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta el comercio ubicado en la avenida Belgrano al 2300 donde según una denuncia se realizaba una fiesta privada.

Noticias relacionadas

Al llegar a la mueblería, los policías observaron que la fachada estaba ordenada pero que había unos sillones dispuestos en forma vertical y un cortinado que impedía visualizar el salón, y que ingresaban varias personas, incluso una con un equipo de audio.

En las imágenes puede verse que el local es amplio y tiene dos pisos y un subsuelo, donde se llevó a cabo la fiesta. En ese espacio, había mesas repletas de vasos, copas y botellas de alcohol. Además, los participantes llevaron una consola, equipos de audio y luces.

En el lugar había, también, varios sillones de la mercadería cubiertos con plástico y dados vuelta para dejar más espacio libre.

Minutos después, los efectivos demoraron a dos hombres, de 32 y 35 años, quienes dijeron que iban a la “Fiesta de los Muebles” y a los que le encontraron siete bolsas con cristal MDMA, con 14,5 gramos; cuatro bolsas con 18 pastillas de éxtasis y 12.500 pesos en efectivo.

En simultáneo, otros efectivos ingresaron al lugar y encontraron a unas 30 personas, equipos de audio, luces y bebidas alcohólicas.

Tras identificar a todos los presentes, se corroboró que algunos tenían antecedentes de notificación por incumplimiento al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El hecho es investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, quien dispuso la detención de los dos hombres que tenían drogas por infracción a la Ley 23.737 y el secuestro de las sustancias.

Asimismo, se notificó a los restantes por incumplimiento de la cuarentena, mientras que personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuró el comercio donde se llevaba adelante la fiesta.