Marcelo Tinelli anunció su separación de Guillermina Valdés: "Es lo mejor para los dos"

Gwyneth Paltrow

La actriz Gwyneth Paltrow y el músico y líder de la banda Coldplay Chris Martin, anunciaron su separación después de más de una década juntos hace más de seis años.

Aunque en el momento ambos se mostraron corteses y amables, tanto por su bien como por el de sus dos hijos, Apple y Moses (de entonces nueve y siete años), después contaron lo duro que fue esa separación.

Paltrow contó a través del podcast asociado a su marca Goop que necesitó ayuda para superar su divorcio. Sin embargo, curiosamente, no recurrió a médicos o psicólogos, como podría suponerse, sino a una dentista. Una dentista holística, concretamente. Al parecer, habló de la separación con Sherry Sami, una especialista en odontología pediátrica y ortodoncia.

“Me acuerdo de la primera vez que fui a hablar con vos en tu despacho, sentarme con vos y que me hicieras todas esas preguntas sobre mis traumas emocionales, mi matrimonio, la época tan dura que estaba pasando, y que todos sabemos cómo acabó”, explica la actriz sobre el momento en el que conoció a Sami. “Pensé: ¿Por qué esta dentista tan encantadora me pregunta sobre los problemas de mi niñez y sobre qué pasa en mi matrimonio?”, rememoró.

Según la actriz, la doctora les enseñó mucho sobre esa práctica, más centrada en una concepción filosófica, existencial y alternativa, pero no basada en lo científico y no aceptada por la mayoría de las asociaciones odontológicas de mayor prestigio, como la española.

“Nos ayudó a obtener un mayor conocimiento de la odontología holística y de los distintos elementos que pueden ayudar a la curación”, explica la ganadora del Oscar por Shakespeare In Love sobre la terapia de la doctora. “Si no podés ser vulnerable, ¿cómo podés esperar que tu paciente lo sea?”, cuenta la propia Sami en el programa de audio. Según el texto que presenta el programa, “la ortodoncista y cofundadora de Be Hive of Healing (centro holístico y de bienestar en Los Ángeles) se sienta a charlar con Gwyneth Paltrow para ayudar a conocer en profundidad la odontología holística y los diferentes elementos que ayudan a la sanación. Sami siempre quiere mirar la escena al completo. Cree que la ‘falta de armonía en la boca’ podría incluso estar vinculada a un detalle del nacimiento de un niño o los traumas emocionales de sus padres”, asegura, y aconseja a los padres: “Comprométanse con su propia curación, porque eso es lo mejor que pueden hacer por sus hijos”.

“Eso es lo que creo que quieren decir en la Biblia cuando hablan de los pecados del padre”, opina Paltrow sobre la supuesta transmisión de los problemas (bucales) de padres a hijos. "Sabes, en realidad son nuestras debilidades las que pasamos de generación en generación sin comprender que necesitamos un cambio de conciencia, sanar nuestras propias cosas. Como si inconscientemente pasáramos nuestra mierda a nuestros hijos”, dice, según recoge Daily Mail.