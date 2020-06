Dura respuesta de Bermúdez a Tevez en medio de su renovación con Boca

Wanchope Ábila.

El delantero de Boca Ramón "Wanchope" Ábila confirmó hoy que no tiene coronavirus al publicar el resultado del hisopado en sus redes sociales, luego de los rumores que señalaban que podría haber contraído la enfermedad tras compartir un supuesto asado con amigos el viernes pasado en Córdoba.

"Acá está el resultado del hisopado que me realicé, donde dice que no tengo Covid-19", escribió el goleador en una historia de su cuenta de Instagram. En la imagen se lee que el estudio fue realizado en la Clínica Universitaria Reina Fabiola, mientras que cuenta con las firmas de las doctoras Teresita Anain Rodríguez de Alvarello y Marina Teresita Bottiglieri.

"Me realicé el hisopado el día sábado por la mañana. Hoy (martes) me dieron el resultado que dio negativo, gracias a Dios", agregó Ábila en un descargo que publicó luego de la foto.

Y apuntó contra los rumores: "Ahora este señor que conduce el noticiero de la mañana tiene la tarea de informar, pero en este caso hizo todo lo contrario. Y me expuso con una enfermedad que yo no tuve, con toda la gente señalándome como el culpable de algo que yo no realicé".

"Ellos no confirmaron nada, pero el daño que le hicieron a mi familia ya estaba hecho. Yo no paré de recibir mensajes culpándome de ser el responsable de transmitir esta enfermedad", añadió.

Resultado de estudio COVID-19 de Wanchope.

Por último, el atacante agradeció al centro de salud y concluyó: "Gracias a todos los que se pusieron a disposición y a los que hablaron de más, les deseo lo mejor. Abrazo grande y a quedarse en casa".