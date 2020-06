Ola polar en Bariloche: de sensación térmica de hasta -5,4 grados a la belleza del paisaje

Nevada en Bariloche

Bariloche amaneció con una intensa nevada y una temperatura bajo cero, según el Servicio Meteorológico Nacional. La nieve se mantendrá en la zona cordillerana durante toda la semana, excepto el martes que estará parcialmente nublado.

El Distrito Río Negro de Vialidad Nacional informó que, ante las persistentes nevadas que se registran en la región y la formación de una gran capa de hielo, el corte sobre las rutas nacionales 40 y 23 se mantendrá hasta nuevo aviso "cuando estén garantizadas las condiciones mínimas de seguridad para la circulación de vehículos".

Por otro lado, Protección Civil anunció que si no es necesario, evitar salir en vehículos particulares. Las máquinas municipales trabajan en el despeje. Además, la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón presenta hielo y nieve en la calzada.

Se pide circular con extrema precaución por las calles de la ciudad y evitar las salidas en la medida de lo posible, en caso de que alguien necesite salir, se recomienda la portación de cadenas.

En algunos sectores de la ruta, hay capas de hielo de 5 a 10 centímetros.