Por primera vez, una oficial penitenciaria trans ocupa un cargo jerárquico en el SPB

Nicolás Trotta, AGENCIA NA

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, que conforman el denominado AMBA, junto con la provincia de Chaco son las dos jurisdicciones que actualmente no están en condiciones de regresar a las aulas por razones epidemiológicas.

Al presentar los protocolos sanitarios y pedagógicos para la vuelta a clases en el país, Trotta dijo en una conferencia de prensa que las escuelas para abrir sus puertas "deberán respetar y garantizar normas de higiene, de distanciamiento social de un metro y medio entre alumnos en el aula, formato del aula con subdivisiones, capacitación docente y la vacunación y detección de patologías".

"Las escuelas que no tengas las condiciones de higiene no van a poder abrirse. Los docentes que tengan una enfermedad previa no van a poder ir, lo mismo los chicos", aseveró el titular de la cartera de Educación quien, además, dejó en claro que "la decisión de volver a las clases la van a tomar los gobernadores de cada provincia".

El compromiso por parte del ministerio es garantizar que los sistemas educativos estén preparados para la vuelta, según palabras de Trotta, pero a la vez explicó que "no podemos garantizar que a los chicos no les va a pasar nada".

Finalmente habló sobre las dificultades que muchos alumnos tienen para acceder a una educación a distancia mediante computadoras, teléfonos u otros dispositivos. "No todos tienen acceso a la tecnología y esto nos agarró en una crisis económica previa a la pandemia".