Cuarentena estricta en el AMBA: los lugares donde se implementarán los controles policiales

Por las autopistas de la Ciudad circularon esta mañana 33 mil vehículos, lo que significa 19% menos que el lunes pasado, informó el gobierno de la Ciudad, a la vez que se registraban largas filas de autos en los accesos debido a la intensificación de los controles para evitar la circulación de personas no autorizadas en el marco del aislamiento que rige por la pandemia de coronavirus.





"Los sensores que tiene la Secretaría de Transporte en las principales avenidas porteñas registraron hasta el momento una circulación de 32 mil vehículos, que representa una caída del 7% respecto a la semana pasada", señalaron las fuentes oficiales.

Es que a partir de hoy se reforzaron los controles en el transporte público y en 40 accesos a la ciudad de Buenos Aires, con retenes en los pasos habilitados, para evitar la circulación de personal no esencial.





Los agentes de la Policía de Ciudad, de Tránsito y de Prevención se encontraban ubicados desde esta mañana en los 40 accesos vehiculares a la Ciudad de Buenos Aires, en el transporte público y en los 26 pasos peatonales.





También se realizaban controles a usuarios de transporte público en los distintos Centros de Trasbordo, corredores de Metrobús, ingresos al subte habilitados y sobre las líneas de colectivo que circulan dentro de la Ciudad.





Entre las claves para circular en la nueva fase, se recordó que los trabajadores esenciales deberán volver a tramitar antes de mañana martes a la medianoche sus permisos, que pueden llevar en forma impresa, digital o en la aplicación Cuidar.





El transporte público es sólo para el personal esencial, es decir, para algunos de los trabajadores de los 30 los rubros habilitados como esenciales, como personal de salud, de seguridad y transporte.





También se habilitarán permisos especiales que tendrán 24 horas de duración y sólo podrán tramitarse dos veces a la semana para padres y madres separados, trámites impostergables y urgencias, la asistencia a familiares y las personas que estén realizando un tratamiento prolongado.



Con estos permisos se podrá utilizar el transporte público y, para ello, se deberá consignar el número de tarjeta SUBE a la hora de realizar el trámite.





A la vez, se controlará el uso de tapabocas y, para quienes no respeten la medida, se prevén sanciones de $10.700 a $79.180 y/o inhabilitación.