VIDEO: la sorpresa de Jimena Barón por los juguetes sexuales que recibió de regalo

Jimena Barón y Daniel Osvaldo. Foto: Instagram.

Jimena Barón tiene nuevos vecinos en la localidad bonaerense de Banfield y, todo indica que no deja de recibir regalos de parte de ellos, donde está a diez historias de Instagram de comprarse un terreno en la zona o... seguir viviendo con Daniel Osvaldo, su ex o algo así y padre de su hijo Morrison.

"Bajo la frase decile sí a lo que te hace feliz, no sé si es una indirecta o no...", comenzó diciendo Jimena una de sus historias cuando se grababa abriendo una bolsa con muchos regalos.

Luego de ver que se trataba de velas, dijo: "Para el yacuzzi, claramente es una indirecta", dijo, además de escribir sobre el clip "léase 'entrale a tu ex'".

El video está editado de un modo dado que en un instantela imagen se va a negro y se lee: "Hasta acá venía todo bastante piloteable". Y es que en el próximo regalo, quien se lo mandó escribió en la bolsa: "Para Mabel y Roberto. 'Kit reconciliación'. Evitar abrir delante de Momo".

¿Qué había en la bolsa? nada más y nada menos que ¡juguetes sexuales! Y ¿quien estaba más pendiente que nunca? Daniel Osvaldo.

Juntos fueron advirtiendo que el regalo consistía de un látigo con flecos de cuero, un anillo sexual, un huevo masturbador, lencería sexy, entre otras cosas. "¿Esto qué es? ¿Una gasa? Por las dudas...", insinuando un posible futuro acto sexual entre ella y el futbolista. "Se puede necesitar", lanzó Osvaldo para terminar riéndose juntos otra vez.

Los curiosos regalos que recibió Jimena Barón.

Desde que volvió a la casa del futbolista, Jimena Barón se ganó el corazón del sur, y todos los vecinos le acercan regalos, tarjetas, comida, bebidas, ropa para Momo. Si bien se quedan con mucho de lo que les llega, también salen en familia (cuando sacan al perro) a entregar comida o ropa para las personas del barrio que tienen más problemas en esta época de pandemia, cuarentena e incertidumbre.

Antes, el dueño de una farmacia le mandó una crema específica para una quemadura que se había hecho con una fuente en la cocina, y de paso le en la bolsa le puso... ¡preservativos! En ese momento, también recibió lencería. "Me mandan bocha de lencería y yo acá en lo de Roberto, pero ya fue", lanzó Jimena.

Hace unos días, mientras Barón cocinaba, Osvaldo pasó por atrás y, cambiándole la letra a "La Cobra", le cantó: "Soy la cobra que se cobra y luego te hace ñoquis, bebé". Fue la misma artista la que grabó el momento, editó y, riéndose de sí misma, lo compartió con sus seguidores.