Tras caso positivo de coronavirus de diputado, aplicaron protocolo y desinfectaron el Congreso

Desinfección en el Congreso tras caso positivo de COVID-19.

Tras realizarse el hisopado, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Julio Sahad confirmó que dio positivo por coronavirus y encendió alarmas en el Congreso, ya que participó de manera presencial de una sesión de casi 10 horas la semana pasada.

Por este motivo, hoy a las 00:00 el Congreso nacional activó el protocolo para casos de contagio por coronavirus, en tanto que un grupo de especialistas está intentando conocer la cadena de contactos que tuvo el diputado.

Ante esto ya fue desinfectado el Salón Delia Parodi, Pasos perdidos, Baja Recinto, Recinto, Bares, Baños, etc. Todos aquellos lugares en donde estuvieron los Diputados durante la sesión del día jueves pasado.

Noticias relacionadas

Además se procederá a ofrecer hisopado preventivo por COVID-19 positivo en el recinto del diputado de Juntos por el Cambio Julio Sahad , a los señores diputados: Silvia Lospenatto, Fernando Iglesias, Facundo Suarez Lastra, Cristian Ritondo, Jose Luis Ramón, Romina del Pla.

"Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de covid-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo", escribió Sahad en redes sociales.

Your browser does not support the video element.

Desinfección en recinto del Congreso.