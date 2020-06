Coronavirus en Italia: pagarán 1.200 euros a abuelos por cuidar a sus nietos

Mario Bressi junto a sus hijos Diego y Elena, FACEBOOK

Dos gemelos de 12 años fueron asesinados por su padre en Italia y conmocionaron a todo el país. Al parecer, el hombre no aceptaba la inminente separación de su mujer y luego del doble homicidio, se suicidó.

Mario Bressi, empleado de 45 años, acordó con su esposa llevarse a los chicos de vacaciones al chalet de montaña que tenían en Margno, provincia de Lecco. Todo iba bien hasta que en la madrugada del sábado le mandó a su mujer, Daniela Fumagalli, también de 45 años, ingeniera biomédica que trabaja como instructora de patines, una serie de mensajes por WhatsApp que anunciaban el horror. "No vas a ver más a tus hijos", "Te vas a quedar sola".

Entonces Bressi ya había matado a sus gemelos: a Diego sofocándolo con una almohada y a Elena, estrangulándola. Ambos fueron hallados por su mamá en la cama matrimonial del chalet de montaña, cuando llegó hasta allí a las 7 de la mañana, alertada por esos mensajes del marido.

"¡No se despiertan! ¡No se despiertan!", salió gritando Fumagalli, fuera de sí ante el hallazgo, despertando a los vecinos, que enseguida llamaron a la policía. Hasta el personal de la Cruz Roja fue visto salir en lágrimas del chalet, ante la terrible escena.

El cadáver del padre fue hallado a las 9 de la mañana en el lecho de un torrente. Su auto estaba estacionado a metros del Puente de la Victoria, tristemente célebre en la zona porque desde allí se tiran los suicidas.

Según fuentes de prensa, la mujer le había anunciado que había iniciado los trámites para separarse. Pero, según vecinos, nunca había habido grandes peleas o discusiones entre ellos, que se habían casado en 2003.

Ella recién cayó en la cuenta de que había pasado algo a la cinco de la mañana del día siguiente, cuando vio tres mensajes de WhatsApp del marido, que no había escuchado porque había silenciado el teléfono porque se había quedado cuidando a sus padres enfermos. En el último WhatsApp Bressi le decía que mirara su casilla de correo. Allí encontró una carta llena de odio en la que dejaba en claro que no aceptaba la separación , la acusaba de "haber arruinado a la familia" y escribía una última, terrible e inesperada frase: "es tu culpa si me mato. No vas a ver más a tus hijos".