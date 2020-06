Coronavirus en Argentina: 28% de los fallecidos en Ciudad de Buenos Aires residían en geriátricos

Gaspar Poca en Radio Latina

Gaspar Poca, director de BTR Consulting, analizó la situación que se vive ante la pandemia y cómo afecta a la cyber seguridad.

“A medida que fue avanzando la pandemia, las empresas se dieron cuenta que tenían muchas cosas que no tenían en cuenta y así hicieron cuestiones específicas como las que tuvieron que salir a atender cosas. Un ejemplo es Apple, que permite el desbloqueo a través del rostro, lo que es beneficioso ya que la aplicación “aprende” los cambios en tu rostro. De un momento a otro, en la pandemia, la gente empezó a usar barbijo y fue un problema para la compañía. Recientemente tuvo que sacar una actualización porque se volvía una molestia para el usuario”, inició.

“En cuanto a la seguridad, hablamos de otro caso que sonó mucho en los últimos días. Empresas importantes como Amazon o Microsoft, ponen a disposición este tipo de tecnologías de reconocimiento facial. Eso significa que cualquier compañía puede usar los servicios de reconocimiento facial. Sin embargo, luego del crimen de George Floyd, retiró su uso ya que no quiso quedar involucrado a un mal uso de la tecnología por parte de la policía de Estados Unidos”, explicó.

Rubén Suárez consultó acerca de cómo reconocía la cara con un barbijo y Gaspar Poca respondió: “Lo que hace el reconocimiento facial es tomar diferentes puntos de un rostro. Además, se impide que sea una foto la que se reconozca para hacer más seguro el sistema. Al tener barbijo, se redujeron esos puntos y la tasa de error aumentó mucho. Por eso, las grandes marcas determinaron que hasta que el Gobierno estadounidense no se expida sobre el uso de la tecnología, no se implementará más”, completó.