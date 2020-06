Selena Gómez y la infartante foto que se filtró desde la intimidad de su casa

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli en Tik Tok.

Hoy la realidad es muy distinta, pero esto pasó hace tan solo tres meses, mientras pasaban sus días en Esquel, donde vivieron parte de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se mostraban unidos y muy lejos de una separación que hoy anunció el conductor a través de su cuenta de Instagram. Así, divertidos, el último día de marzo aceptaron el desafío de la aplicación Tik Tok que se hizo viral entre los famosos y se animaron a contestar algunas preguntas sobre la intimidad de la pareja.

El challenge hace que los participantes, con los ojos cerrados, respondan preguntas a través de señas y un cuestionario predeterminado. Candelaria Tinelli fue quien compartió el juego de preguntas y respuestas en las redes sociales, y así se pudo saber -entre otras cosas- que Marcelo Tinelli era “más celoso” que Guillermina y que fue él quien “dio el primer beso” de la relación.

Sin embargo, a la hora de contestar “quién pide perdón primero después de pelear”, el conductor de ShowMatch y la empresaria no se pusieron de acuerdo y cada uno se señaló a sí mismo.

¿Quién es “más enojón”?, preguntó el desafío. Los dos dijeron que la empresaria. Pero cuando llegó la hora de decir quién era el “más necio” cada uno señaló al otro. El “más sociable”, quedó claro, se trataba de Marcelo Tinelli. La “más desordenada”, Guillermina. Y el que “gana más dinero”, sin dudas, Tinelli.

Marcelo decidió inicialmente pasar la cuarentena en Esquel junto a su hoy ex mujer, dos de los hijos de ella, el pequeño de ambos, Lolo, y una de sus hijas mayores, Candelaria. Y, desde allí, además del juego con su pareja, también hizo una reflexión sobre todo lo que le pasaba por la cabeza durante esos días de aislamiento.

“Uno se sensibiliza con todo esto y empieza a recordar cosas de su vida. La cuarentena me pone muy sensible y enseguida aparece mi viejo. Lo recuerdo trabajando en su florería. Se llamaba La Orquídea, en Bolivar”, dijo al recordar a su padre, Hugo Tinelli.

Del mismo modo hizo mención a su madre: “En esta noche de cuarentena recuerdo también a mi mamá. Se llamaba María Esther. Le decían Chiquita. Era maestra. Y se me vienen las imágenes de cuando la ayudaba a corregir las pruebas de sus alumnos”.

En medio de esa nostalgia por sus afectos y recuerdos pasados, Tinelli aceptó el desafío de Tik Tok que tuvo preguntas que revelaron la intimidad de su relación con Guillermina: así confesó que él era el “más romántico”, que ella era “más paciente”, y que él fue quien dijo “te amo” primero en esta historia de amor que duró ocho años.

De todos modos, esa complicidad parece haberse perdido -tal vez- para siempre. Este domingo, Marcelo Tinelli anunció su separación de Guillermina Valdés. “Hola a todos quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, escribió el conductor de ShowMatch.