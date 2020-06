Carlos Menem fue dado de alta tras superar una neumonía

La salud de Carlos Menem, CANAL 26

La salud de Carlos Menem tuvo una nueva mejoría, según constataron los médicos que lo tratan en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde está internado desde el sábado, por un cuadro grave de neumonía.

Según informaron fuentes cercanas al equipo médico que atiende al ex presidente argentino, una placa que le realizaron confirmó la evolución favorable de su pulmón derecho, que era el que tenía afectado.

Los médicos buscan ahora determinar la posible presencia de algún virus y estiman que esa búsqueda podría demorar una semana o más. Se le practicaron ya dos test de coronavirus y dieron negativo.

Los especialistas que lo atienden le prestan especial atención a la diabetes de Menem, una condición que podría tener consecuencias sobre su sistema coronario.

Si bien la evolución es favorable, la idea de los médicos es que el senador nacional por La Rioja permanezca internado.

Durante el fin de semana, desde el entorno de Menem se informó que a pesar de la "neumonía y debilidad muscular", nunca tuvo respiración asistida, que estaba de buen ánimo y hasta había hablado por teléfono.

Según sus allegados, Menem, que el próximo 2 de julio cumplirá 90 años, respetó las normas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, ya que pertenece a la población de riesgo por su edad.