Murió policía que integró operativo de Villa Azul y aguardan resultados para saber si tenía coronavirus

Daiana Barrios, policía de 28 años que trabajó en operativo de Villa Azul

Daiana Barrios, una oficial de la Policía Bonaerense que prestó servicio en el operativo realizado en Villa Azul, murió tras sufrir una crisis en las vías respiratorias. Debido a la sintomatología que presentaba se espera el resultado del hisopado para comprobar si ese desenlace pudo haberse precipitado por el contagio de COVID-19.

Barrios tenía 28 y se desempeñaba en la Comisaría 1ª de Avellaneda. Según informaron fuentes judiciales y policías, la oficial bonaerense prestó servicio hasta el domingo 21 de junio, ya que ese día comenzó a sentirse mal.

Los primeros síntomas que presentó Barrios fueron la falta de olfato y gusto. Inmediatamente le dio aviso a sus superiores, quienes le pidieron que se aísle y que se comunique con el servicio médico.

Tras internarse, los médicos habrían resuelto aislarla, ya que presentaba síntomas compatibles con coronavirus, aunque no fue llevada a una terapia intensiva. Mientras se esperaban los resultados del hisopado, la mujer murió, la madrugada del domingo. Según indicaron fuentes judiciales, la mujer habría sufrido una grave falla respiratoria que causó la muerte.

"Nos vamos a cag… infectando todos, algunos porque no tenemos opción, y me refiero a la gente que tiene que poner el pecho porque es su trabajo (seguridad, salud, transporte, etc)", había publicado en sus redes sociales.

Según sostuvieron sus familiares, hasta el momento, Barrios no tenía en su historial clínico ninguna patología previa, por lo que no era una paciente denominada del “grupo de riesgo”.

El resultado del hisopado, según indicaron, estará este martes. Así, si se confirma el resultado positivo, la muerte de Barrios será la segunda por coronavirus de un agente de la Policía Bonaerense.