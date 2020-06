Coronavirus en el mundo, minuto a minuto: 509.700 muertos y 10.425.000 infectados

El empresario español, Julio Iranzo, dialogó con CANAL 26 a un día de que abran las fronteras en Europa y en España tras dejar atrás lo peor de la pandemia de coronavirus que afectó de manera muy severa al país.

Hasta el día de hoy 30 de Junio, se reportaron en España 296050 casos de infectados, 28346 de muertos y 150376 de recuperados. Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde Marbella, Julio habló con "De 10 a 12" sobre cómo se vive esta "nueva normalidad" en el inicio de la temporada de verano. "Estamos muy bien, después de casi tres meses encerrados hay muchos planes. Si es verdad que hay menos turistas que en otros años, hay por lo menos un 20% menos porque la gente aún tiene miedo", comentó.

Respecto a lo que se espera de turismo, dijo: "Se espera una llegada de turista poco a poco, ahora vienen turistas locales pero esperan que mañana con la apertura llegue a un 40% de ocupación en los próximos días."

Sobre las medidas adoptadas en el transporte público, comentó: "Aún hay pocos aviones disponibles, en medidas de seguridad te piden usar la mascarilla en el tren y buscan que la gente se mueva lo menos posible. En la playa no llevan mascarilla pero respetan el distanciamiento."

"Hay una crítica al gobierno por las medidas adoptadas en el turismo, se cree que no se hace lo necesario", manifestó.

Por último le envió un mensaje de aliento a los argentinos: "Es importante que se lo tomen en serio y se cuiden. Hay que tomar las medidas necesaria porque es la única forma."