Polémica y fuerte respuesta de Maradona a sus hijas: "Preso, las pelotas"

Maradona.

Una nueva polémica invade a Diego Maradona y a su círculo íntimo con la publicación de un video donde le responde duramente a dos de sus hijas, Gianinna y Dalma.

Sus hijas afirmaron hace unos días que irán a la Justicia para que su padre realice un tratamiento por su adicción al alcohol. En un video, el ex futbolista dejó en claro que él está a cargo de su vida.

"Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad. Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa (por el festejo de un nuevo aniversario del título del 86). Preso, las pelotas”, expresó en el video.

Diego ratificó una vez más su apoyo al entorno que tanto critican sus y que lo acompaña desde hace años.

Video gentileza @Damianrojook.

Quien habló en las últimas horas también fue Fernando Burlando, abogado de su ex mujer Claduia Villafañe: "Yo soy de la idea de que para que una persona esté privada de su libertad no necesariamente tiene que estar en un sótano o encerrada con un candado. Hay otras formas de privar de su libertad a alguien. Cuando alguien no tiene la capacidad o posibilidad de decidir es una forma elocuente de privación de la libertad".