Alertan por nueva estafa en WhatsApp que usa el historial de conversación para robar datos

Atención usuarios de WhatsApp.

Como consecuencia de la cuarentena por coronavirus, aumentó el uso de redes sociales y aplicaciones para no perder el contacto con amigos, familia y trabajo. Pero no solo la tecnología ha servido para mantener conexión, además las estafas por esta vía aumentaron un 300%.

Ahora se dio a conocer una nueva estafa que involucra WhatsApp y a empresas que engañan a usuarios con el objetivo de robarles datos e información.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alertó a los usuarios acerca una nueva campaña de phishing que atrae usuarios con un falso historial de conversaciones. ¿De qué se trata? Se usa la suplantación de identidad, enviando a sus posibles víctimas un correo electrónico que invita a descargar un documento diciendo que es supuesta copia de seguridad de los chats.

Noticias relacionadas

El malicioso archivo llega en formato .zip, comprimido, iniciando la descarga de malware. Para alertar a posibles víctimas, OSI recuerda que no se deben descargar historiales de chats que no ha solicitado y hay que tener en cuenta que la aplicación de mensajería no envía notificaciones de esta especie vía email.

⚠️#OSIaviso. Si recibes un correo con un enlace para descargar el historial de conversaciones de una app de mensajería instantánea, elimínalo. Lo único que descargarás será un #malware.



Si tienes problemas, llámanos al 017📞, tu ayuda en #ciberseguridadhttps://t.co/WpKFr3esXE pic.twitter.com/pyG2EK18KR — OSI Seguridad (@osiseguridad) June 26, 2020

En el caso de recibir uno de estos mensajes, proveniente de un contacto sospechoso, lo primero que se debe hacer es eludirlo y eliminarlo rápidamente.