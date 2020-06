Nueva fase de cuarentena: "El éxito va a depender muchísimo de lo que haga la gente"

Rastreo de casos de coronavirus

Daniel Feierstein, sociólogo e Investigador del CONICET, habló con Rubén Suárez en De 18 a 20 por RADIO LATINA (FM 101.1) sobre la importancia de los rastreos de casos de coronavirus y la nueva fase de la cuarentena.

“Creo que hubo una muy buena decisión temprana en relación a poder cerrar ciertos intercambios cuando había muy pocos casos pero hay que pensar en dos momentos que vamos a tener que intercalar hasta que haya vacunas: el cierre total cuando crecen los casos y ciertos espacios de apertura protocolizados permitiendo que el número suba y tener que volver a cerrar. Así vamos a poder entender que son los dos momentos que vamos a enfrentar en una pandemia”, explicó.

“En cuanto los cierres sean más estrictos y más exitosos, van a ser más prolongados los tiempos de apertura. En cambio, si son más flaxibles, serán más cercanos y más extensos”, dijo.

“Esta enfermedad tienen un delay de diez días por lo que el cierre es a partir del 1 de julio, los resultados se van a ver el 10 de julio. También es importante que los casos no van a llegar a cero sino que la idea es mantener controlado el número de casos. Eso va a depender muchísimo de lo que haga la gente. Sí se hace bien, podemos tener después un mes de aire hasta volver a cerrar, esto hay que explicarlo bien”, cerró.