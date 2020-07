Posponen reapertura de vuelos de cabotaje por expansión del coronavirus en el AMBA

Controles en Puente La Noria. Canal 26.

El primer día de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio encuentra a la zona del AMBA con mayores controles, sobre todo en los ingresos a Capital Federal y en el interior del conurbano bonaerense.

A diferencia de las anteriores etapas de la cuarentena, inclusive en la del inicio, esta vez los controles comenzaron desde la madrugada de este miércoles primero de julio.

CANAL 26 está presente en varios de los accesos, entre ellos Puente La Noria y la zona de Liniers, en donde se constata la gran conglomeración de vehículos, las largas colas y las demoras.

Los puntos en los cuales más autos se concentraron por los controles fueron en el Puente Pueyrredón y en Puente La Noria, donde desde temprano se registraron demoras de hasta una hora para poder pasar.

En el Puente La Noria se presentó el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, para quejarse del operativo de la Policía Federal, reclamando que no dejaban pasar ambulancias y sentenciando: "le enquilomban la vida a la gente".

Muchos vehículos en Puente La Noria. Canal 26.

En tanto, en el ingreso al Puente Pueyrredón se registran largas colas de autos tanto sobre la avenida Mitre como en Hipólito Yrigoyen.

También se intensificaron los controles en la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde en las primeras horas de la mañana se registraban importantes demoras.

Otro de los puntos donde se registraron demoras importantes en el inicio del día fue en la Panamericana, donde en los peajes se controló auto por auto.

También se incrementaron los controles en los ingresos a las estaciones de trenes del AMBA, más los habituales de las cabeceras de Once, Constitución y Retiro.

Controles en transporte público en Liniers. Canal 26.

Otro de los lugares en donde se desplegaron controles, especialmente en el transporte público, es la zona de Liniers. CANAL 26 también estuvo en EXCLUSIVA en el lugar y constató la rigurisidad de los controles, tras lo cual se hizo bajar a varias personas de colectivos por no tener los permisos en regla.

A diferencia las fases anteriores de la cuarentena, esta vez también en el interior de los municipios del conurbano bonaerense hubo controles para automóviles y transporte público.

En varios de los controles del conurbano, según pudo constatar NA, la policía solicitaba los permisos pero sin disponer de la posibilidad de escanear los códigos QR con los que cuenta la aplicación CUIDAR.