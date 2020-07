VIDEO: robó a una mujer en Nueva York, la estranguló a plena luz del día y escapó tranquilo

El momento del ataque. RT.

IMÁGENES SENSIBLES. Un delincuente robó a una mujer, de 64 años, a plena luz del día en la ciudad de Nueva York y luego de haber concretado el crimen se fue caminando tranquilamente del lugar.

Así lo muestra un video publicado este lunes por el Departamento de la Policía en su cuenta de Twitter.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 8:30 del pasado domingo.

En las imágenes se puede ver cómo un hombre se acerca por detrás a su víctima y comienza a estrangularla mediante el método 'mataleón', antes de tirarla al suelo y robarle el bolso, en el que tenía unos 100 dólares.

Después el criminal se aleja mientras la mujer sigue caída, sin vida, sobre la vereda.

IMÁGENES SENSIBLES. Mujer estrangulada durante robo.

Según informaron las autoridades, el ladrón también se llevó el teléfono celular de la víctima, que no resultó herida de gravedad.