Sergio Berni en controles de tránsito: "Vamos a disminuir la velocidad de circulación del virus"

Sergio Berni con Canal 26.

Este miércoles, en el marco de los fuertes controles por circulación durante la cuarentena en su nueva etapa, CANAL 26 habló en EXCLUSIVA con Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Berni se puso al frente de una cruzada con el objetivo de hacer cumplir al 100% las medidas tomadas en esta nueva etapa de confinamiento.

Con este marco, comenzó diciendo que "se han secuestrado más de 20 mil vehículos" en diferentes puntos de control, asegurando que "vamos a disminuir la velocidad de circulación" del virus.

Así mismo reconoció que "se ve mucha menos gente circulando", aunque destacó que "hay que ir mejorando día a día".

"También destacó que se debe tener "presente la libre circulación de trabajadores de la salud y bomberos", al tiempo que expresó que "a veces las autoridades se equivocan en lo que hacen y hay que corregir".

Berni en controles por cuarentena. Canal 26.

También expresó la importancia de "bajar la circulación y carga viral, para poder poner en marcha otra vez nuestra economía".

Así mismo remarcó que trabaja codo a codo cono los intendentes del Conurbano y que "ahora viene un fuerte compromiso y solidaridad".

Declaraciones de Berni. Canal 26.

Por último, expresó que "en el interior casi 80% de la provincia está en etapa distinta a la del Conurbano".

Ministro de Seguridad bonaerense con Canal 26.