Las impactantes imágenes del murciélago de "tamaño humano" que es viral en redes

El murciélago es originario de Filipinas.

En las últimas horas se viralizaron fotos del murciélago Diadema de Filipinas, el más grande del mundo según los expertos.

El murciélago diadema es el murciélago más grande del mundo, con una envergadura media de 1,5 metros y un peso de hasta 1,2 kg. Son endémicos de Filipinas, donde viven en zonas arboladas de las selvas de Maitum, provincia de Sarangani.

También se lo suele llamad mar "zorro volador", por el parecido de su cabeza, hocico y los rasgos de su cara que son muy similares a las facciones del mamífero.

La variedad de mayores dimensiones de este quiróptero se alimenta con frutas, especialmente higos. Es una especie en peligro, acosada por cazadores furtivos que aprovechan su carne.

Distintas organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente desarrollan programas de cría de diadema en cautiverio para evitar su desaparición, como el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.