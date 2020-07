Procedimiento en Italia.

La Policía de Italia se ha incautado de catorce toneladas de anfetaminas de captagon, la denominada “droga de los yihadistas”, en una operación realizada en la ciudad portuaria de Salerno, situada al sureste de Nápoles, informó hoy la Guardia di Finanza en un comunicado.

“Incautación récord de 14 toneladas de anfetaminas: 84 millones de pastillas producidas en Siria” por el grupo terrorista Estado Islámico “para financiar el terrorismo. Más de mil millones de euros de valor en el mercado”, publicó la Guardia di Finanza en las redes sociales.

Explicó que la Policía italiana requisó tres contenedores sospechosos que habían llegado al puerto de Salerno y que contenían cilindros de papel para uso industrial y maquinaria.

Los cilindros de papel, de aproximadamente dos metros de altura y con un diámetro de 140 centímetros, probablemente fabricados en Alemania, habían sido diseñados con múltiples capas que ocultaban el contenido, almacenado en las áreas internas. Cada cilindro tenía aproximadamente 350 kilogramos de pastillas.

En total se han encontrado 14 toneladas de anfetaminas, con 84 millones de pastillas con el símbolo del captagon, que es la marca bajo la que se comercializa una mezcla de anfetamina y cafeína que funciona como psicoestimulante y que inhibe el dolor y la sensación de miedo.

La Policía italiana destaca que el Estado Islámico “financia sus ataques terroristas, sobre todo, con el tráfico de drogas sintéticas, producidas principalmente en Siria, que se ha convertido en el principal productor mundial de anfetaminas en los últimos años”.

La Guardia di Finanza subraya que hace dos semanas también se encontró en el puerto de Salerno otro contenedor con ropa falsificada, dos mil 800 kilos de hachís y 190 kilos de anfetamina, también con el símbolo del captagon.