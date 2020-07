Por nuevo caso de coronavirus, suspenden las sesiones presenciales en Diputados

Conferencia virtual de Axel Kicillof por educación privada.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que realizará un aporte extraordinario de 340 millones de pesos para las escuelas privadas "a cuenta de las liquidaciones pasadas no realizadas y de las futuras a realizas". La medida busca mitigar el impacto del coronavirus en el sector.

Según destacaron las autoridades provinciales, el aporte alcanzará a la totalidad de establecimientos bonaerenses que reciben aporte estatal.

El anuncio fue hecho en horas del mediodía de este miércoles 1 de julio por Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires tras mantener una reunión con la ministra de trabajo Mara Ruíz Malec, y la ministra de educación Agustina Vila. El encuentro tuvo como objetivo dar respuestas concretas a las instituciones educativas del ámbito privado, en el marco de la actual cuarentena por coronavirus.

En concreto, se trata de un aporte extraordinario de fondos reintegrables a los establecimientos educativos subvencionados de gestión privada que fue anunciado por videoconferencia con representantes de las diversas cámaras del sector.

El mandatario provincial estuvo reunido previamente con los representantes de las cámaras de educación privadas y cooperativas de la Provincia, quienes le expresaron las necesidades que atraviesa el sector y las serias dificultades, fundamentalmente econonómicas, derivadas del estado de emergencia social que se atraviesa por el avance del Covid-19 y el parate de actividades.

"Muchas de estas situaciones ya las conocíamos y las veníamos evaluando", comenzó diciendo Kicillof, y agregaba: "Las escuelas de gestión privada representan aproximadamente el 30% de los establecimientos, pero además el 30% de la matrícula total de estudiantes, alumnos y alumnos de la provincia de Buenos Aires".

"Esta matrícula alcanza a 1.600.000 chicos y chicas, y nosotros como dijimos al asumir, la Educación es una prioridad", dijo el gobernador.

"Nos sentimos responsables para que la situación que atraviesan mejore", agregó Kicillof al respecto.

Con este marco es que Kicillof dijo que los representantes de los sectores educativos con los que se reunió con anterioridad, le manifestaron "problemas estructurales y cuestiones a corregir que vienen desde hace mucho tiempo atrás, y que desde el comienzo de nuestra gestión teníamos en agenda para ir dándole una resolución".

Y siguió: "Así venían las cosas, pero nos sorprendió el coronavirus, como un evento dramático, inesperado y a la vez incierto".

"No se me ocurre una encrucijada más compleja que esta, porque tiene detenidas todas nuestras actividades, y hemos adoptado medidas de emergencia, no improvisadas; así y todo, es imposible sustituir en el terreno de la enseñanza el tema de la educación presencial", aseguró.

"Por más esfuerzos que se hagan, instituciones y directivos, junto a los trabajadores por sostener la continuidad pedagógica, nada va a poder reemplazar el contacto con los chicos y chicas", agregó.

Así mismo, Kicillof destacó los problemas de conectividad que tiene gran parte de la Provincia a la hora de realizar educación a distancia, dando de este modo un panorama muy completo sobre la compleja situación planteada por los representantes educativos con los que se reunió.

Finalmente, y en la antesala de lo que será seguramente una nueva serie de encuentros destinados a encontrar soluciones a la coyuntura, Kicillof le expresó a los docentes que "con su trabajo y al mantener el sistema en funcionamiento, nos permite a nosotros, en tiempos de pandemia, sostener el proceso educativo".