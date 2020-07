Coronavirus en Argentina: reportan 44 muertes y 2.667 nuevos casos en un día, hay 67.197 infectados

Controles en transporte público, NA.

Unos 846.004 usuarios utilizaron este martes trenes, subtes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 3,4 millones menos que el promedio diario en días hábiles previos al aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno nacional.

El Ministerio de Transporte indicó, en un comunicado, que la cifra refleja un 8,7% menos de pasajeros respecto al martes pasado, 23 de junio, en el que circularon 80.834 personas más que ayer.

La cartera de Transporte evalúa a diario la cantidad de pasajeros que utilizan el transporte público con el objetivo de evitar aglomeraciones y prevenir la propagación del coronavirus desde la implementación del aislamiento obligatorio.

El titular del Ministerio de Transporte, Mario Meoni, afirmó hoy que se busca reducir 30% la circulación de personas en el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al iniciarse la nueva fase de aislamiento por el coronavirus con controles más estrictos.

"Estamos en un promedio de las últimas semanas de un millón cincuenta mil personas por día mientras el promedio de los primeros 15 días de abril daba alrededor de 730 mil personas (por día) en esas dos semanas; así que deberíamos volver a ese número", explicó Meoni, en declaraciones a radio Continental.

El ministro sostuvo que "la idea es disminuir un 30% la circulación de pasajeros por día en el área metropolitana".

Aunque admitió que resulta imposible controlar las 12.000 unidades de colectivos que circulan en esa región geográfica que concentra la mayor parte de los enfermos de Covid-19, dijo que "se está trabajando en las líneas que tienen mayor cantidad de transacciones con la tarjeta SUBE y con mayor cantidad de pasajeros".

Meoni destacó que los Gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad se encuentran "realizando mucho control en los centros de trasbordo" en la primera jornada del aislamiento con mayores restricciones que concluye el 17 de julio.

Con respecto al sistema ferroviario, el titular de Transporte refirió que se encuentran "haciendo un control más estricto y fuerte en más de 110 estaciones, que son las que tienen mayor concentración de gente, alrededor del 85% de la totalidad de pasajeros que circulan en tren".

"Entiendo que haya molestias, pero es necesario que haya controles para que los trabajadores esenciales puedan circular para cuidar las salud de todas las personas y de los médicos y enfermeros también", dijo.

Meoni desestimó que se bloqueen las tarjetas SUBE para evitar la circulación de las personas. "No hay bloqueada ninguna tarjeta SUBE de los que no son esenciales porque hay categorías o circunstancias de fuerza mayor, por ejemplo alguna situación de violencia de género, un accidente que quizás no puedan sacar el permiso en el día para circular".

"Por eso nosotros decimos que verificaremos la cantidad de SUBE que usan de manera regular los trabajadores esenciales", agregó, aunque estimó que "eventualmente se podría llegar a suspender alguna SUBE por un tiempo determinado, pero es una decisión que no está tomada".

Meoni recordó que "cada uno tiene que tener responsabilidad individual, respetar el distanciamiento y no realizar actividades no permitidas, porque terminan dando la idea a otro para hacerla, como jugar al paddle (en referencia a un funcionario de la localidad de Tigre que estaba practicando ese deporte)".