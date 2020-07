Coronavirus: Brasil registró 1.057 nuevas muertes y el total ya supera las 60.000

Pandemia mundial de coronavirus.

La pandemia de coronavirus generó casi 10,7 millones de contagiados y más de 516 mil víctimas fatales en todo el mundo, según datos reportados hoy por la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Según datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins, estos son las cifras EN TODO EL MUNDO:

516.738 muertos

10.716.063 infectados

5.489.399 recuperados

ESTADOS UNIDOS:

128.044 muertos

2.683.894 infectados

5.322.785 recuperados

BRASIL:

60.632 muertos

1.448.753 infectados

817.642 recuperados

MAPA INTERACTIVO DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO:

Favelas de Brasil, abandonadas por el Estado en la lucha contra el coronavirus.

El coronavirus fue al principio el virus de los ricos en Brasil. El primer caso registrado fue un hombre de negocios de São Paulo que había viajado previamente al norte de Italia. Pero ahora el país más poblado de América Latina, con 1,4 millones de infectados y 60.000 muertos, es uno de los focos más candentes de la pandemia. El virus ya llegó, desde hace mucho tiempo, a las favelas y asentamientos pobres de las principales ciudades. Los más de 13 millones de brasileños que viven en los barrios pobres parecen haberse librado de grandes olas de infección hasta el momento. Pero existe una gran preocupación de que esto pueda cambiar en cualquier momento: la gente vive en un espacio muy angosto y en malas condiciones higiénicas; a menudo faltan jabón o un sistema de alcantarillado en funcionamiento.

Coronavirus en Brasil. Reuters.

Estados Unidos registra casi 53.000 casos de COVID-19 en un día.

Estados Unidos registró al menos 52.898 nuevas infecciones de coronavirus en 24 horas, una cifra récord desde el inicio de la pandemia, según el cómputo realizado por la Universidad Johns Hopkins. Estos nuevos casos llevan a cerca de 2,7 millones el total de contagios en el país, el más afectado por la pandemia en todo el mundo. Los fallecidos en las últimas 24 horas sumaron 706, lo que eleva el total de muertes causadas por el virus hasta 128.028 en Estados Unidos. La cifra de nuevos casos detectados es las más alta en Estados Unidos desde la aparición del Sars-Cov-2, con el estado Texas superando su propio récord diario de nuevos casos al informar de 8.076 contagios, casi un millar más que la víspera. Este repunte de infecciones ha obligado a algunos estados a dejar en suspenso los procesos de desconfinamiento.

Alemania: Baviera ofrecerá tests de coronavirus gratuitos.

Todos los residentes del estado federado alemán de Baviera podrán someterse a la prueba de COVID-19 si así lo desean, anunció el primer ministro del "Land", Markus Söder, quien espera que el resto de Alemania adopte pronto la misma medida. A partir de este miércoles, todos los bávaros podrán realizar la prueba de forma gratuita, aunque no presenten síntomas y no hayan estado en contacto con una persona contagiada, según adelantó el político de la conservadora Unión Socialcristiana (CSU). El Gobierno del estado federado correrá con los gastos del test siempre y cuando no los cubra el seguro médico del interesado; quienes presenten síntomas obtendrán un resultado en menos de 24 horas, mientras que quienes no lo hagan deberán contar con una semana de espera como máximo.

Atención a paciente en Estados Unidos. Reuters.

La Unión Europea reabre sus fronteras a 15 países.

En los últimos días, miembros de la Unión Europea discutieron sobre qué países obtendrían luz verde para ingresar al bloque europeo. Los argumentos económicos y turísticos jugaron un papel muy importante. La lista se redujo a 14 países. Hay cuatro países importantes que no se encuentran en esta lista: Estados Unidos, Brasil, Rusia e India. Italia y Francia están muy interesados en que regresen los turistas estadounidenses, pero el virus se está propagando de forma descontrolada en ese país. Además, Washington cerró las fronteras a los europeos. Lo mismo ocurre con Rusia, Brasil e India, donde el número de contagios es muy alto y también existen ciertas dudas sobre la veracidad de los datos.