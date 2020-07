Flor Peña y el tierno video con su hijo menor: "Es casi tan gracioso como yo"

Ivana Nadal.

Ivana Nadal está cada día más activa en las redes sociales desde que empezó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Alterna rutinas físicas, con fotos en poses sensuales y diversas reflexiones. En esta oportunidad grabó un video en Instagram en el que habló sobre la "empatía" .

Pero no lo hizo de cualquier manera.

Nadal apareció vestida con una bata rosada y comenzó explicando que quería hablar de la empatía, término con el que también tituló su publicación.

Para ello, Ivana inició su conversación con el significado de la palabra elegida. "Básicamente es ponernos en el lugar del otro , o poner al otro en nuestro lugar, darnos cuenta que el otro ser humano es una persona igual que nosotros", dijo.

Desde ese concepto, ella habló sobre la necesidad de evitar las etiquetas, de entender al amor como respeto, de reflexionar sobre el odio, de qué pasa cuando se canalizan las propias frustraciones criticando a los demás, de no reírse de las personas distintas y, entre otros temas, de enfrentar los miedos.

"No me juzgues, ni te juzgues. Sé empático. Te va a hacer sentir mejor que como te sentís ahora", sugirió Nadal al final de su reflexión.

Escribió Ivana Nadal en Instagram:

Te pido por favor que veas este vídeo hasta el final. Que lo sientas, que te des la oportunidad de estar bien. Que dejes de creer que no podes o que estoy diciendo pelotudeces sin sentido. Escúchame. No me juzgues ni te juzgues. Se empatico. Te va a hacer sentir mejor que como te sentís ahora. ES MUCHO MÁS FÁCIL DE LO QUE IMAGINAS Y EL RESULTADO ES INMENSO Y ETERNO.