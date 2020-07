Cuarentena: largas colas y demoras en Puente La Noria por estrictos controles de circulación

Control vehicular por permisos de circulación. Canal 26.

El Puente La Noria se convertía esta mañana nuevamente en un foco de conflicto debido a las grandes demoras por los controles policiales, mientras que algo similar ocurría en otros ingresos a la Capital Federal.

Esta mañana Puente La Noria volvió a presentar demoras de al menos una hora para poder cruzarlo, con la diferencia respecto de la jornada del miércoles que tenía habilitado un carril de emergencia.

CANAL 26 estuvo presente para constatar en el lugar, el funcionamiento de los retenes.

Pero no fue el único retén que generó demoras y complicaciones en el tránsito: desde muy temprano en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del peaje de Dock Sud, se registran demoras y colas que superan el kilómetro y medio.

Otro punto donde hay demoras es en los peajes de la Panamericana, donde también hay varios kilómetros de cola de autos.

En el Puente Puyerredón desde las 6 de la mañana comenzaron a registrarse demoras, quedando colapsado el ingreso desde la avenida Hipólito Yrigoyen.

Esto se da pese a que se anunció que ayer se produjo un importante descenso del tránsito en la ciudad de Buenos Aires, durante el primer día de la cuarentena reforzada dispuesta por el Gobierno nacional para intentar frenar el avance del coronavirus.

Demoras en Puente La Noria en controles vehiculares. Canal 26.

Luego de disponerse mayores controles para evitar la salida de más cantidad de personas, por las autopistas porteñas circularon 107 mil vehículos, un 30 por ciento menos que el martes y un 33 por menos respecto a la semana pasada.

Los sensores que tiene la Secretaría de Transporte en las principales avenidas porteñas registraron, hasta ahora, una circulación de 140 mil vehículos, una baja del 19 por ciento en las últimas 24 horas y una caída del 25% respecto al miércoles pasado.

La congestión descendió 19 por ciento si se compara con la semana pasad