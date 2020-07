Controles en cuarentena: todo tipo de excusas de pasajeros sin permiso para circular

Controles de circulación y excusas de pasajeros. Canal 26.

Desde este miércoles, en el marco de un nuevo endurecimiento de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), solo tienen permitido circular los trabajadores que cumplan actividades esenciales autorizadas por el Gobierno nacional o quienes deban atender alguna situación especial como el auxilio de adultos mayores y/o personas discapacitadas, traslado de hijos de padres separados, realización de trámites o asistencia a turnos médicos.

En el transporte público, de todos modos y pese a que todo lo anterior debía estar lo suficientemente claro, únicamente pueden viajar trabajadores esenciales que además solo pueden viajar sentados y respetando el distanciamiento físico en las esperas.

Si bien la secretaria de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete, Micaela Sánchez Malcolm, dijo que solo se renovaron el 50% de los permisos de circulación en el AMBA y la circulación de personas en el transporte público disminuyó en comparación a la semana pasada, en el primer día de controles hubo numerosos casos de pasajeros que debieron ser notificados o demorados por no contar con el certificado necesario para circular.

Pero durante esta segunda jornada, sucedió lo mismo en muchos casos. CANAL 26 estuvo como ÚNICO MEDIO presente en la zona de Liniers y pudo constatar con sus cámaras de qué manera se siguen repitiendo situaciones irregulares. Y más, en muchos de esos casos, esgrimiendo las más variadas excusas.

Sin ir más lejos, un hombre bajado de un colectivo dijo que iba a la zona de Mataderos a comprar carne.

Así se dieron varios casos similares, incluso con documentación que no estaba en regla.

Frente a las cámaras de CANAL 26, otro pasajero que debió bajar de un colectivo, le decía al agente de control: "¿Qué querés que haga, si no pude bajar la aplicación?", haciendo mención a la App "Cuidar".

Controles muy estrictos por permisos de circulación. Canal 26.

Otro de los casos que tuvo lugar en un puesto de control en el cruce de las avenidas General Paz y Rivadavia, justamente el mismo lugar en donde estuvo presente CANAL 26. Allí, un joven que viajaba en una unidad de la Línea 8 de colectivos fue notificado por no tener permiso. Cuando los agentes le consultaron el motivo por el cual viajaba, el infractor aseguró que se dirigía a comprar carne al barrio de Mataderos y luego reconoció su error. “No lo saqué porque… no sé qué decirte, fue culpa mía”, dijo.

Otros por ejemplo, presentaban sin inconvenientes su documentación a los efectivos de la Policía de la Ciudad pero de todos modos eran permisos viejos, que a inicios de esta semana dejaron de tener vigencia. Los trabajadores esenciales también deben renovarlo y consignar en el formulario el número de su tarjeta SUBE o la patente de su vehículo.

Muchos pasajeros eligieron no discutir tras ser advertidos de las falencias en los permisos, bajar del transporte y regresar a sus casas con una notificación que, en caso de repetirse, puede transformarse en una contravención. Otros, en cambio, intentan salirse con la suya: “Si querés hablamos con tu jefe, que mi papá es comisario inspector”, se animó a decir un hombre que se dirigía a su trabajo ayer sin el permiso correspondiente y no pudo seguir circulando.

Muchos pasajeros esgrimieron excusas para viajara. Canal 26.