Fue baleado por resistirse a robo de su camioneta en Sarandí: lucha por su vida

Robo de camioneta en Mar del Plata: Foto: MGP.

Las cámaras de seguridad de tránsito de la Secretaría de Seguridad de Mar del Plata terminaron siendo claves para dar con una camioneta de alta gama BMW modelo X6 que fue sido robada.

El hecho sucedió el pasado el jueves 24 por la noche, cuando un hombre denunció en una comisaría que le habían sustraído su camioneta estacionada frente a la avenida Juan B. Justo al 1700. En su denuncia, la víctima aseguró que había dejado el vehículo cerrado y con la alarma encendida. El relevamiento a las filmaciones los mostró: dos ladrones que llegaron en una Toyota Hilux gris plata, estacionaron y sin problemas se llevaron el vehículo, que puede costar cerca de 50 mil dólares en el mercado de usados. Así, con la camioneta Toyota en el frente, ambos rodados se fugaron a alta velocidad.

El hecho, con una calificación por hurto de automotor, llegó a manos de la fiscal Romina Díaz. Así, le solicitaron a la cartera de Seguridad si podían tener acceso a las cámaras del sistema COM, para poder establecer qué había ocurrido con el vehículo.

Así, se siguió la ruta, cámara por cámara. Finalmente, los investigadores lograron ver el momento en que la camioneta Toyota se detiene en un esquina mientras que la que fuera robada dobla. A los pocos segundos uno de los ladrones vuelve y se sube a la que había quedado estacionada emprendiendo la marcha.

De este modo, se pudo detectar con precisión el garage donde había sido guardado el vehículo robado en la calle Sarmiento al 3100. Poco después se identificó al dueño de la cochera donde había sido guardada la camioneta BMW, un hombre de 51 años quien ocupaba uno de los departamentos de ese edificio.

El video de las cámaras de seguridad. Video: MGP.

Fuentes cercanas a la investigación le confirmaron que se procedió a un allanamiento, donde se identificó al presunto autor del robo y también se secuestraron dos armas de fuego: una Bersa Thunder 9 milímetros, un revolver Rossi calibre 357, ambas con balas cargadas, algunos porros de marihuana, tres cajas de municiones y la llave de ignición de, paradójicamente, un vehículo BMW.

El hombre fue acusado de encubrimiento y tenencia ilegal de arma de guerra, además de una causa por la marihuana en la UFI que investiga delitos relacionados a drogas en la ciudad. Su perfil resultó ser al menos interesante: el hombre de 51 años es un empresario registrado en los rubros correspondientes de la AFIP según sus datos comerciales. En la última década, su nombre fue parte de las composiciones societarias de tres firmas dedicadas en los papeles al negocio inmobiliario.

Los fiscales, entre tanto, no lo detuvieron. Se encontraron dos celulares en el departamento que podrán ser peritados.