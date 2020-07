COVID-19 marca un antes y un después: ¿el fin del trabajo en la oficina?

Home office, empresas, notebook.



El fundador de Shopify, Tobi Lütke, tuiteó recientemente "Office centricity is over" (La oficina como centro del trabajo se acabó). Sundai Pichai, el presidente de Google, planea conceder 1.000 dólares a cada empleado para que puedan comprar equipamiento y muebles para trabajar en casa.

Hay quien cree que estamos ante grandes cambios. "Desde que se predijo 'la muerte de la distancia', en 1997, las grandes ciudades se han desarrollado como nunca antes", dijo a DW Paul Cheshire, profesor de Geografía Económica en la London School of Economics, añadiendo que ahora las ciudades tendrán que adaptarse para sobrevivir.

En 2018, una encuesta de la Oficina de Censo de EE. UU. reveló que solo el 5,3 por ciento de los estadounidenses trabajaban desde su casa a tiempo completo. Rich McBee, jefe ejecutivo de la compañía especializada en trabajo remoto Riverbed, opina que aproximadamente entre un 15 y un 20 por ciento de los empleados que habían estado desempeñándose en su lugar de trabajo ya no volverían a él luego de la pandemia.

As of today, Shopify is a digital by default company. We will keep our offices closed until 2021 so that we can rework them for this new reality. And after that, most will permanently work remotely. Office centricity is over.