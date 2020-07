Diabetes en tiempos de pandemia, la importancia de un "adecuado control de la glucemia"

Control en geriátrico de La Ciudad. CANAL 26.

Las autoridades del SAME pusieron en marcha un operativo y desalojaron un geriátrico porteño que funcionaba en el ex hospital israelita y no tenía la habilitación correspondiente. La inspección se hizo este jueves 2 de julio en el barrio de Santa Rita y los pacientes fueron trasladados a las residencias Rawson y San Martín.

Si bien no se detectaron casos positivos de coronavirus, el operativo fue en el marco de control de geriátricos. Fue así que las autoridades sanitarias se acercaron al lugar ubicado en el barrio Santa Rita, que tenía orden de clausura, y organizaron el traslado de los residentes del lugar.

Según se pudo saber, el sitio no estaba en condiciones para el alojamiento de adultos mayores y fue entonces que luego de una inspección sanitaria, se informó que "el pabellón mixto no cuenta con agua caliente desde hace un año por problemas con el termotanque perteneciente a ese sector. El aseo de los alojados lo realizan cada quince días teniendo en cuenta el clima, utilizan el baño de uso general del pabellón de mujeres".

Además, también se realizó una inspección en otro geriátrico porteño ubicado en Barracas donde una referente de la Agencia Gubernamental de Control recorrió el lugar y realizó un informe correspondiente donde dejó asentadas irregularidades.

Tras el operativo, fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad informaron que la fiscalía correspondiente analizará el escrito y establecerá un plazo para que los familiares retiren a los adultos mayores de la residencia.