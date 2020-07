Seducía a hombres, les sacaba fotos "hot" y pedía 50 mil pesos para no escracharlos en redes

Hombre acusado por enviar fotos de sus genitales a mujeres

Un hombre de 36 años de La Plata fue acusado de enviarles imágenes pornográficas a distintas mujeres sin su consentimiento y se defendió en una publicación en la que también criticó al feminismo y reclamó por el cierre de prostíbulos: "Ya no sabemos qué carajo hacer para caerle bien a una mina".

Varias mujeres lo señalaron en posteos de Facebook en los últimos días como el responsable de haberlas acosado a través de mensajes privados en los que además les enviaba fotos explícitas de sus genitales sin su consentimiento. “Odio tener que publicar algo así pero me parece de suma importancia denunciar y escrachar a este enfermo que sin necesidad alguna me manda un mensaje así. Estoy preocupada por los nenes chiquitos que hay en redes y que puedan encontrarse con esta clase de lacras”, escribió una de sus denunciantes junto a una captura donde se puede ver una foto del hombre con sus piernas abiertas junto a un mensaje: “Mirá cómo me ponés”.

En un extenso texto en su muro de Facebook, J.D., vecino de la ciudad de La Plata, técnico de celulares según él mismo, se hizo cargo de esa y otras acusaciones similares y dio, además, una insólita justificación.

Principalmente, según escribió en su descargo que se hizo viral a lo largo del último fin de semana, aseguró que sus “actitudes impulsivas” se deben a “la abstinencia [sexual] tortuosa” que, él considera, le “metieron” hace años y que ahora se vio aún más profundizada por la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

“Muchos tienen al menos la suerte de tener una mina con la cual pasarla bien y desahogar sus penas. Yo no”, comenzó a explicar el hombre. “Durante más de veinte años hice hasta lo imposible por tener una vida amorosa y sexual plena y digna: fui amable, caballero, romántico. Lo fui con compañeras de la secundaria, con chicas que estaban en un grupo de amigos, vecinas del barrio. Intenté de todo y nada funcionó”.

En esa misma línea, criticó el cierre de prostíbulos a los que dijo asistir, la ausencia de vedettes en la televisión, promotoras en el automovilismo y bailarinas en programas musicales. “Ya no sabemos qué carajo hacer para caerle bien a una mina”, sostuvo. “La invitás a tomar o a comer algo y te miran con cara de lástima y burla, o en el más suave de los casos te dicen ‘no puedo, tengo novio”, cuando en realidad están solas y te sacan de encima de forma burlesca y cínica”, escribió.

“No me estoy justificando por las cosas que están por circular en mi contra”, se atajó ante la viralización de nuevos chats con sus fotos. “Pero sí les aseguro que ya ni me importa afrontar las consecuencias. No sé lo que es tener novia a los 36 años. Solo 2 veces pude tener relaciones sexuales con una mina de onda, y después no pude lograr más nada”, continuó.

Luego, J.D. opinó que la reacción contra él le parece desmedida dado que, asegura, jamás violó ni violará a nadie y que “solo” actuó detrás de una cámara o una cuenta de redes sociales. “Otros recurren a agarrar un fierro y meterse armados dentro de la casa de una mina y depredarla para poder saciarse. Yo no llego a eso”, concluyó.