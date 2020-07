Oficialismo y oposición acordaron sesiones en julio en Cámara de Diputados: los temas en agenda

Miguel Ángel Pichetto, NA.

Luego de haber sido designado como Auditor General de la Nación, el ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto se refirió a la nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el AMBA. Sobre el tema, elogió el papel de la Ciudad en la lucha contra la pandemia y cuestionó la prórroga de la medida hasta el 17 de julio en toda la región, al considerar que "el verdadero problema de la cuarentena está en la provincia de Buenos Aires".

Pichetto criticó la administración del aislamiento de parte del Poder Ejecutivo. "He tenido siempre una visión crítica con respecto a la prolongación de la cuarentena. Lo que me planteo es que en algún momento hay que salir, porque si mañana no se descubre una vacuna, estaremos en cuarentena todo el tiempo", dijo.

Pese a reconocer que en el período invernal podría justificarse un esfuerzo adicional, opinó que "el Presidente debería haber planteado alguna luz de salida para la gente", ya que "no se la puede tener permanentemente en la casa, porque muchos se están fundiendo y eso también hace a la salud".

Luego, también objetó al ministro de Salud Ginés González García por afirmar que la prohibición de las salidas para hacer actividad física en la Ciudad tuvo una carga "gestual", ya que el riesgo de contagio "era bajo".

"La verdad fue una burla. La provincia lo estuvo apretado al jefe de Gobierno exigiéndole solidaridad con los runners y el ministro dijo que era una cuestión simbólica. Es lesionar a la Ciudad, que además pone todo el esfuerzo y viene haciendo una tarea sanitaria con estadísticas y estructura hospitalaria", sostuvo, y aseguró: "El verdadero problema de esta extensión de la cuarentena está en la provincia de Buenos Aires, donde no ha habido testeos ni una política sanitaria orientada a detectar los focos".

Respecto de la gestión del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, manifestó: "Me parece que ha actuado con mucha responsabilidad en el marco de una política nacional y evaluando el crecimiento de casos".

Así mismo, consideró que los datos que se informan a nivel país con respecto al coronavirus son alentadores. "Es cierto que aparece un mayor nivel de contagios porque hay una mayor cantidad de testeos en zonas sensibles, pero también hay un nivel de recuperados impresionante, y el dato de los decesos tampoco es significativo", argumentó.

De todos modos, criticó al Gobierno Nacionalpor no enfrentar la pandemia con el "suficiente equilibrio". "Habría que haber abordado también lo económico: así como el Presidente tuvo un gabinete de científicos tendría, que haber tenido uno económico", finalizó Pichetto.