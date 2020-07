Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, reunidos en la Quinta de Olivos por situación de cuarentena en AMBA

Anuncio de Axel Kicillof. Canal 26.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, la firma de los convenios del programa "Potenciar Trabajo". El encuentro se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Gobernación provincial, en La Plata.

Allí, se firmaron convenios con intendentes de doce municipios del conurbano provincial que permitirán que más de 163 mil personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica, lleven adelante proyectos socio-productivos, socio-laborales o socio-comunitarios o terminen sus estudios, según su propia opción.

“Potenciar Trabajo” es una iniciativa que busca mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la finalización de estudios, formación laboral y capacitación en oficios.

Para desarrollar esos proyectos que vinculan directamente a los planes sociales con el trabajo, el Gobierno nacional invertirá 2.273 millones de pesos en los próximos 10 meses.

"En los tiempos difíciles, damos un paso hacia adelante", dijo Kicillof, y agregó: "A los excluidos se les da contención".

Los municipios que firmaron los convenios en la primera etapa del Programa Potenciar Trabajo en la Provincia son: Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Esteban Echeverría, Quilmes, Moreno, Lomas de Zamora, José C. Paz, General San Martín, Florencio Varela, La Matanza y Hurlingham.

También firmaron su convenio, Leonardo Urrejola de Barrios de Pie, Fredy Waldemar Mariño de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Gildo Onorato, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); y Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Your browser does not support the video element.

Axel Kicillof anunció el inicio de "Potenciar Trabajo". Canal 26.

Potenciar Trabajo contempla la creación y el fortalecimiento de unidades productivas para promover la inclusión social plena y el incremento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica.

Además de los planes sociales, estarán a disposición de quienes lo necesiten, y califiquen para obtenerlos, microcréditos y crédito para máquinas y herramientas a muy baja tasa (3% anual).

Impulsa cinco sectores productivos fundamentales para reactivar la economía y la producción: construcción; producción de alimentos; textil; economía del cuidado de personas (geriátricos o guarderías); y la recolección y reciclado de residuos urbanos.