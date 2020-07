Maradona nuevamente polémico contra Dalma y Gianinna: "Hacen todo por plata"

Maradona.

El astro Diego Maradona grabó un nuevo video, en el medio de la disputa familiar con sus hijas Dalma y Giannina, y les dijo que él está con las personas que quiere estar, mientras que las acusó de hacer "todo por plata".



"Estaba muerto, ¿no? ¿Y ahora, qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a inventar ahora? Están haciendo todo por plata. Y por plata no se compra el corazón de nadie", expresó Maradona en un video que subió a sus redes sociales.

En el mensaje Maradona se mostró algo agitado luego de sus ejercicios diarios, e incluso su médico Leopoldo Luque reconoció que el ex capitán de la Selección argentina "adelgazó cinco kilos" tras someterse a una dieta y dejar de tomar alcohol.



Las hijas de Maradona estaban pensando en recurrir a la Justicia para tratar una supuesta adicción al alcohol de su padre.





"Maradonianos, los adoro, los quiero. Síganme que yo no los voy a defraduar. No les fallé nunca. En esto, tampoco. Aunque me quieran bastardear, me quieran decir lo que quieran decir. Yo tengo a la gente que quiero alrededor mío, la gente que me hace bien", agregó.



La que recogió el guante fue Gianinna, quien en su cuenta de Instagram indicó que elige "preservarlo" y resaltó que, en su propio caso, sí puede "resistir el archivo".



"Soy de las que sostienen, las que resisten el archivo, las que hacen lo que dicen. Quienes me conocen saben de mi relación con él, de las veces que cumplí un rol que no me correspondía. Yo sé quién y cómo soy. Conocer a mi hijo y saber cuáles son mis prioridades en la vida", enfatizó en las redes sociales.



Las hijas que Maradona tuvo como producto de su matrimonio con Claudia Villafañe, habían señalado días atrás que su padre estaba "secuestrado" por la gente que tiene alrededor.



Sin embargo, Maradona hizo un video parodiando su "prisión" y en el mensaje hizo como si se sacara unas ataduras en las manos y señaló: "preso las pelotas".