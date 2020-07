González García descartó regreso a entrenamientos porque "la mayoría de jugadores está en el AMBA"

Leandro Cuzzolino, capitán de la Selección argentina de Futsal, actual campeona del Mundial FIFA, reveló hoy que en marzo pasado, mientras estaba en España jugando para el Levante, dio positivo de coronavirus y tuvo "preocupación" tanto por él como por su familia.

"Fue complicado porque al enterarme de una cosa así, lo primero que te viene a la cabeza es el susto de que te puede llegar a pasar lo peor. Lo viví al principio con preocupación. Te soy sincero, me asusté bastante, porque no sabía lo que podía llegar a pasar", aseguró Cuzzolino, en declaraciones al sitio especializado "Pasión Futsal".

El surgido en el club Caballito Juniors de Buenos Aires, que en febrero pasado levantó el trofeo como campeón de las Eliminatorias sudamericanas en Brasil con la camiseta albiceleste, convive con su señora de nacionalidad italiana y sus dos hijos, quienes no se contagiaron el COVID-19.

"Nosotros jugamos el 5 de marzo la Copa de España en Málaga, donde también hubo un brote grande. Cuando volvimos, empecé a tener un poco de dolor de garganta. Estábamos entrenando en el club, todavía no había cuarentena. Enseguida me mandaron a casa y me dijeron que no salga por las dudas. En los días siguientes tuve dolor de garganta y los médicos tenían miedo por la fiebre. Justo mi esposa había vuelto de Italia y como allá también había un foco grande, pensamos que mi mujer me podía haber contagiado. La primera sospecha era esa, pero ella no tenía ningún síntoma y yo me empecé a sentir mal. Pero no me hacían los análisis porque no tenía fiebre y al principio había pocos test para realizar, sólo te hacían si levantabas temperatura", explicó.

Y continuó: "Cuando por fin me hicieron el test y me dio positivo, estaba preocupados por mi familia también. Pero ellos no tuvieron síntomas, se hicieron los test y por suerte les dio negativo. Así que en ese sentido nos quedamos tranquilos porque no se lo pasé a mi familia. No sé ni cómo ni por qué, pero por lo que nos habló el doctor hay muchísimos casos de familia que no se transmiten".

Más allá de esa situación, Cuzzolino volvió a entrenarse con el Levante y fue una de las figuras de su equipo, que este fin de semana perdió en semifinales del Playoffs exprés, el torneo con el que se terminó la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), tras el receso por la pandemia.

"La verdad que quiero destacar al club Levante que se portó de diez conmigo y quiero remarcar al doctor de la Selección Argentina, José Artese, que me ayudó en todo momento, aconsejándome y ayudándome en lo que podía a la distancia", remarcó Cuzzolino.

Además, el zurdo de 33 años anunció este lunes su traspaso al Pesaro de Italia, con el que jugará la Liga de Campeones de Futsal la próxima temporada.