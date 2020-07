Coronavirus en España: por rebrote en una región de Cataluña, aíslan a 200.000 personas

Kimberly Guilfoyle y Donald Trump Jr.

La novia del hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump, que es una de las principales integrantes del comité de recaudación de fondos para la reelección del líder republicano, dio positivo para el nuevo coronavirus, informó el equipo de campaña del mandatario.

Tanto Kimberly Guilfoyle como el hijo del presidente, Donald Trump Jr, quien dio negativo, se aislaron y suspendieron todos sus actos públicos, informó el jefe del comité de recaudación de fondos de la campaña del mandatario, Sergio Gor, a periodistas.

Guilfoyle, quien no presentó síntomas de la enfermedad, fue diagnosticada en Dakota del Sur antes de asistir a un acto de Trump ayer en el Monte Rushmore, según confirmó Gor mientras el presidente daba su discurso, luego de que algunos medios dieran la noticia, informó CNN.

El diario The New York Times señaló, según datos de una persona familiarizada con el tema, que Guilfoyle viajó junto a Donald Trump Jr para asistir a la ceremonia, pero no en el avión presidencial Air Force One.

El periódico agregó que las personas que están en contacto con el presidente, que busca su reelección el próximo 3 de noviembre, son examinadas por precaución y de forma rutinaria para detectar si tienen el virus.

Guilfoyle asistió, el pasado 19 de junio, a un acto de de Trump en Tulsa, Oklahoma, y dos días después a un discurso que pronunció el presidente en Phoenix, Arizona.

El pasado 8 de mayo, Katie Miller, la portavoz del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio positivo para Covid-19, un día después de conocerse que un asistente personal del mandatario resultó también contagiado del coronavirus.

Además de ser la portavoz de Pence, Miller es la esposa de uno de los asesores más influyentes de Trump, Stephen Miller, conocido como el artífice de la política migratoria de la Casa Blanca, incluidas varias de sus medidas más duras contra la población indocumentada.

La cadena estadounidense CNN indicó que ocho integrantes del equipo de avanzada de Trump que se trasladó a Tulsa dieron positivo a la enfermedad, que ha sido contraída por más de 2,79 millones de personas y ha causado 129.405 muertes en el país, el más afectado por la pandemia.