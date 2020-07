Coronavirus: Brasil autorizó ensayos de vacuna producida por una empresa china

Coronavirus en América Latina. Muertos en Brasil. Reuters.

América Latina supera a Europa en el número de casos, con más de 2.700.000 infectados por Covid-19.

Brasil con más de 61.500 muertes confirmadas y casi un 1.500.000 infectados sigue consolidado como el segundo país del mundo con más casos. El presidente, Jair bolsonaro ha aprobado una ley que exige el uso de mascarillas en las calles y en el transporte público.

Sin embargo vetó las cláusulas que obligaban su uso en escuelas, iglesias, fábricas o comercios. El mandatario justificaba el veto en esos lugares porque, según él ,viola los derechos de la propiedad.

Entre tanto, en Cuba poco a poco se va regresando a la normalidad. El Malecón reabre después de 100 días de confinamiento. La Habana era el último de los reductos de la isla que faltaba por empezar con la desescalada. Con muy pocos casos diarios ya casi la totalidad del país ha avanzado a fase 2.

Así mismo, en el estado de Florida en Estados Unidos sube el número de hospitalizaciones con 341 nuevas admisiones después de que el día anterior alcanzasen la cifra record de 10000 casos. Este viernes han informado de un aumento de 9488 casos y 67 defunciones. Varios legisladores demócratas han exigido al gobernador republicano, Ron DeSantis, que establezca el uso obligatorio de mascarillas. De momento Ron de Santis ha recomendado algunos consejos a través de su cuenta de Twitter:

