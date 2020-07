Coronavirus en el mundo, minuto a minuto: 11.408.980 infectados y 533.670 muertos

Por estas horas, el Ocean Viking recibió la autorización para desembargar a sus 180 migrantes a bordo en Sicilia. El barco de rescate se encontraba en una situación crítica y había hecho una declaración de emergencia.

El mismo llevaba más de una semana sin ninguna indicación para poder desembarcar y algunos de los migrantes rescatados se han convertido en un peligro. Tres de ellos se han intentado suicidar e incluso habían estallado peleas.

Fue por eso que la ONG SOS Mediterranée manifestó temer por la seguridad de todos, según publicó en su cuenta de twitter donde también mostró cómo se están haciendo las pruebas a los migrantes rescatados:

UPDATE While Italian authorities are conducting COVID tests on #OceanViking & despite reports on a transfer of the survivors, we have not received any instructions.



Without confirmation, we cannot present a solution to survivors. Ongoing uncertainty means tensions will remain. pic.twitter.com/jY4I3sjfDB