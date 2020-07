¡Bienvenida Filipa! Paula Chaves y Pedro Alfonso fueron padres por tercera vez

Pedro Alfonso y Paula Chaves.

La llegada de Filipa, la tercera hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso, será en dos semanas y la conductora de Bake Off Argentina contó sobre cómo se preparan para ese gran momento. La periodista Tamara Pettinato indagó sobre el deseo sexual de la pareja y ellos divirtieron con sus infidencias.

Pedro apareció en la videollamada y la mandó al frente: “Hace dos meses que somos como hermanos y de repente viene con ‘hola, ¿cómo estas?’. Es porque quiere que ya salga y me tiene que usar a mí”, lanzó, mientras ella le recriminaba diciéndole que era mentira. "Ay, te sentís usado”, lo molestó Vero Lozano, con humor. “Yo, feliz”, agregó él, entre risas.

En ese momento, Vero admitió que ella también había tenido sexo para inducir al parto, una práctica que los médicos recomiendan. “Yo le dije al Corcho ‘dame, dame, que no puedo más’. Yo ya quería parir”, lanzó, despertando carcajadas.

Aquí el momento donde Paula cuenta su anécdota.