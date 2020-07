Coronavirus: ministro del Interior alemán quiere test de COVID-19 gratis para todos

Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país está "a punto" de vencer el impacto del coronavirus, al que llamó "esta terrible plaga de China", y que pronto recuperará el ritmo de "hace cuatro meses", cuando batía "récords en cualquier ámbito" económico.

"Hace cuatro meses batíamos récords en cualquier ámbito, da igual el que fuera; si miraban cada cosa por separado, teníamos los mejores números de desempleo, los mejores de empleo, los mejores números en bolsa que nunca tuvimos", dijo en un video publicado en su cuenta en Twitter.

"Entonces nos golpeó esta terrible plaga de China y ahora estamos a punto de vencerla; nuestro país se va a recuperar" y será "más grande" que antes, sostuvo Trump en el mensaje, dado con motivo de conmemorarse el Día de la Independencia, a su juicio una jornada "para celebrar muchas cosas diferentes, pero más que nada la libertad".

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 2,8 millones de casos confirmados y de 129.500 muertes, según la Universidad Johns Hopkins, la cuarta parte del total en todo el mundo en ambos casos, con contagios en aumento en varias regiones en las últimas semanas.

On this wonderful day, we celebrate our history, our heroes, our heritage, our flag, and our FREEDOM. Happy Fourth of July to Everyone! #SaluteToAmerica pic.twitter.com/hdPIu30KK1