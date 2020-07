Real Madrid ganó en Bilbao por otro penal del VAR y sigue líder, Barcelona le pisa los talones con una goleada al Villarreal

Quique Setién y Lionel Messi, Barcelona. Reuters.

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, aseguró hoy que no quiere "especular con el futuro" del futbolista Lionel Messi a la vez que dijo que lo ve "bien" y que el jugador "es plenamente consciente de lo que tiene que hacer en el campo en todo momento".

"No voy a especular con el futuro de Messi, porque yo a él no le he oído nada sobre este tema. No quiero especular con el futuro de Messi, porque no es mi cometido", aseveró el técnico del equipo catalán.

En una conferencia de prensa en la previa al partido ante el Villarreal, añadió: "Veo bien a Leo y vuelvo a repetir que todo lo demás son especulaciones en las que no entro, para eso están ustedes. Entro en lo que tengo que entrar".

Al hablar acerca del nivel de Messi a los 33 años, Setién comentó: "Él es consciente de lo que tiene que hacer en todo momento, no creo que influya la edad en él. Le veo exactamente igual en todo momento".

De esta manera, el técnico del Barcelona evitó opinar acerca de una posible ida del jugador argentino luego que en un programa de España aseguraron que la "Pulga" habría frenado las negociaciones para su renovación.