México supera los 256.000 casos de coronavirus y registra más de 30.639 muertos

Coronavirus en México, REUTERS.



México ha registrado 4.683 nuevos contagios por coronavirus en un día, para sumar un total de 256.848 casos, según informa la Secretaría de Salud.

En la conferencia de prensa de este 4 de julio, las autoridades han agregado 273 nuevos decesos a la base de datos, con lo que el número total ascendió a 30.639.

Hasta este día, se reportan 155.604 pacientes recuperados de la covid-19. El aumento de los fallecimientos ha posicionado a México en el quinto lugar a nivel mundial en términos de víctimas mortales por el covid-19, detrás de EE.UU., Brasil, el Reino Unido e Italia, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins.

El video demuestra gran parte de lo que sucede con la "Inmunidad del rebaño", gentileza RT.