Vandalismo rural: cinco casos sin sospechosos y sin ser esclarecidos

Así quedó el campo del vicepresidente de CRA.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las cuatro entidades agropecuarias que integra la mesa de enlace, elaboró hace una semana el mapa con los distintos actos de vandalismos que sucedieron en el último tiempo. Ya son varios los episodios registrados que aún no fueron esclarecidos, un repaso.

En Oliva, Córdoba, se registró un gran incendio a fines de mayo en propiedades de Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de CRA. De ese incendio solo quedaron 30 hectáreas de maíz y 5 de trigo, para Raedemaeker no hay dudas: “Fue intencional”.

A más de un mes del hecho, el empresario contó que "no hay ningún detenido ni sospechoso". Realicé la denuncia en el momento en que me citaron: todavía estaba apagando el fuego cuando la policía vino a darme la citación, fui inmediatamente, y después al otro día también asistí a la fiscalía. La justicia tuvo todos los elementos de manera inmediata. Es muy difícil dar con los culpables, salvo que se los encuentre en ese momento. Es prácticamente imposible encontrar huellas: estamos en el medio del campo. Tampoco hay avances en el caso y dudo realmente que pueda haberlo salvo que alguien venga a confesarlo o alguna persona traicione un silencio", manifestó.

“Los delincuentes realizan un estudio de los movimientos que hay en el campo, una ingeniería de logística previa. A esto se suma que son extensiones desoladas, kilómetros donde no hay nadie, y es difícil encontrar testigos, incluso en los horarios donde uno imagina que ocurren estas cosas: siempre de noche y en lugares alejados", agregó.

Mapa de delitos rurales elaborado por Confederaciones Rurales Argentinas.

Los demás casos que aún no fueron esclarecidos:

En Francisco Madero, Pehuajó, el productor agropecuario Gustavo Romero sufrió la rotura de un silobolsa con granos de soja en su campo.

Dicha bolsa de almacenaje contenía 110 toneladas de granos. Romero contó que este fue el primer acto de vandalismo que sufrió y en su declaración a la policía confirmó que "alguien lo rompió intencionalmente".

Así quedó la bolsa de silaje, vandalismo rural.

"Al momento no tenemos ninguna novedad: si bien el intendente se puso a disposición no sabemos nada. Se está haciendo un daño tanto al productor que es generador de trabajo como así también al país que tanto precisa de la exportación. No creo que sea negligencia de la policía: es un delito fácil de realizar, tan solo con saltar un alambre, caminar 150 metros con un cuchillo y ya está: no quedan pruebas", explicó.

Otro caso de similares características sucedió en Gualeguaychú, Entre Ríos, y le sucedió al productor Mariano Moreno quien calculó pérdidas de más de 2 millones de pesos.

Vandalismo rural en Gualeguaychú.

"El 18 de junio encontramos un silobolsa de soja con cortes a ambos lados: esas toneladas se expusieron y la lluvia de la mañana siguiente mojó los granos. Realizamos la denuncia en la comisaría pero al día de la fecha no hay sospechosos o detenidos. Entiendo que la tarea que tiene la policía de poder encontrar pruebas es muy difícil: son hechos se dan en lugares muy aislados donde no hay testigos", declaró.

Hace algunos días, el 25 de junio, se registraron la rotura de 5 silobolsas de maíz de un tambo en Villa María, Córdoba.

El silobolsa contenía comida para animales de un tambo.

Abel Aristimuño, empleado, reveló: "Eran seis bolsas de almacenaje de comida, lo que pasa es que hablamos de cinco porque había dos que estaban a la mitad. Eran 370 toneladas, un 80% de maíz partido y otra parte de maíz húmedo molido. Hicimos la denuncia penal por daños en Villa María pero hasta el momento no se ha apresado a nadie ni hemos podido dar con el autor de los hechos".

Este no fue el último hecho denunciado. En Adelia María, siete silobolsas con 2000 toneladas fueron violentadas.

En Adelia María no se logró detener a ningún sospechoso por el caso.

Leandro Sobrero, de la empresa acopiadora Agrotecnología y Servicios de General Levalle, explicó: Hicimos la denuncia policial inmediatamente, en el mismo momento que se descubrieron los bolsones rotos. La policía fue enseguida al lugar, investigó y sacó fotos. También realizamos una denuncia ante la fiscalía de Laboulaye pero hasta el momento no hay novedades. Es muy difícil encontrar a los culpables, son zonas rurales donde no tenés un único acceso al campo; tampoco está bien iluminado ni hay cámaras”.