"Que no quede en mí", relatos de abuso sexual y violaciones en manada

Empatía.

Por Rosa Maria Curcho*

Todo empieza con la EMPATIA, que es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro puede sentir. Es cierto que en estos días está resultando difícil establecer relaciones de empatía al ver ciertos comportamientos irresponsables.

Cuando yo me quedo en casa, estoy en un entorno amable, una vivienda cómoda, relaciones personales sanas. Tener un espacio para trabajar y una conexión a internet de calidad. Una televisión con suscripción a Netflix. Quedarme en casa puede ser un lujo antes que una obligación.

Pero no todo el mundo puede decir lo mismo. Hay personas cuyo único lugar de privacidad es la cama de su habitación. Personas que no pueden comprarse la comida. Chicos que no tienen conexión a internet ni plataformas digitales para seguir teniendo clases. Gente con problemas de convivencia personal, que comparte espacio con su agres@r. Personas que necesitan salir para no acabar con una depresión.

Para muchas personas será más difícil que para otras. Nuestros actos cotidianos pueden ayudar a hacer la vida un poco mejor de quienes lo tienen un poco más difícil, relajar la ansiedad de la gente con la que convivimos. Ser amables al ir a comprar, comprarle a algún vecino que no pueda salir. Regalarle una sonrisa al cajero del super o quien te traiga del delivery.

Esta cuarentena será más fácil si todos la pasamos con la empatía como método, ya que nos permitirá anticipar y solucionar conflictos interpersonales y lograr una mayor conexión emocional con las personas. Tenemos una gran oportunidad para cuidar y empatizar!!!

*Lic. Rosa Maria Curcho

Psicóloga

M.N. 62582 M.P.84615

*INVITADO DEL DÍA DE DIARIO26.COM