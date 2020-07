Fernando Gray: "Hay que replantear el país después de esta pandemia"

Fernando Gray.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, brindó una entrevista radial donde analizó la actualidad de su municipio a cuatro meses del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

En díalogo con Daniel Tognetti habló de la situación sanitaria de su distrito y de los planes de reconstrucción económica que evalúan para el período post pandemia. “Hay un debate para dar con lo que hacen estos gobiernos neoliberales conservadores que endeudan al país; vienen, hacen negocios y nos dejan con esto”, comenzó.

“Nosotros tenemos mucha cosas que hablar, debatir, ver hacia adentro, pero lo importante es tener en claro donde tiene que estar plantado nuestro país”, agregó.

“Si hablan de Vicentin, yo querría hablar de Edesur” y expresó que la empresa “fundió al Conurbano”, cobrando tarifas siderales, sin invertir y ofreciendo un servicio insuficiente. “Hoy tengo 4 cortes de luz en el distrito y medio Conurbano sin luz”, dijo.

“Yo revisaría ese contrato y sería muy estricto. La verdad que la empresa no ha cumplido nada, no ha hecho inversiones, únicamente invierten en CABA en las zonas de mayor poder adquisitivo. No es el momento ahora, pero va a haber que replantear el país después de la pandemia”, manifestó.

“Esta la postura humanista que es la nuestra, que es la de salvar la vida humana, que está por encima de todo. Por ejemplo, teníamos un hospital cerrado, que es uno de los hospitales que hizo Cristina, terminado en el 2015. Lo equipamos, le pusimos la mejor tecnología y estuvo 4 años cerrado, todo el gobierno de Macri y de Vidal. Vino Alberto y lo abrió, especialmente para Covid-19 y hoy realmente es una salvación para nosotros, porque tenemos 40 camas de terapia intensiva adicionales a las que tenemos en el distrito”, sintetizó Gray.

“Le hemos comprado mucho equipamiento, hemos puesto personal de primerísimo nivel, estos días que pasaron incorporamos 60 médicos y estamos recibiendo respiradores permanentemente”, reveló sobre el hospital municipal.

“Si hay una buena medida, como política de Estado que coincide con lo que pensamos ideológicamente, fue que el Estado tomó el control de la fábrica y es el Estado el que compra los respiradores y los distribuye. Si no hubiera sido un ‘sálvese quien pueda”, expresó.

“Para un distrito como el nuestro está bien y eso nos ha permitido reequiparnos, hacer el programa DetectAr, que salimos con equipos a hacer casa por casa. La cuarentena nos ha permitido tener a punto todo el sistema sanitario acorde a una pandemia”, remarcó.

“La recaudación está por el piso. Para graficarlo; nosotros los sábados abríamos las cajas del municipio porque muchos comerciantes, que trabajan todos los días, venían los sábados a pagar en las cajas. Ahora el día sábado directamente ni abrimos porque vamos a perdida: gastamos más en horas extra y en el personal, en mantener toda la estructura funcionando, que lo que recaudamos”, ejemplificó.

“Creemos que hay que reformatear todo el comercio, porque el comercio que se viene va a ser distinto, entonces acá lo que estamos creando son plataformas de comercialización”, agregó.

“El 2003 fue terrible, pero después de eso vino el gobierno de Néstor y de Cristina, que le dieron al país una base distinta. En ese 2001 la gente salía a la calle y no tenía absolutamente nada. Hoy en día estamos mal, pero hay una AUH, hay pensiones asistenciales, hay programas que lanzó el gobierno de Alberto como el IFE, el apoyo a las empresas para pagar el 50% sueldos, están los créditos, hay tarjetas alimentarias, está el apoyo de Anses. Sin dejar de reconocer la crisis, hoy creo que hay una base más sólida en el tejido social”, expresó..

“Yo creo que acá los gabinetes, los funcionarios de todos los niveles, le tenemos que poner el cuerpo y estar en la primera línea, porque vamos a tener que hablar, dialogar, consensuar y con una oposición que está todo el tiempo viendo cómo nos pone el pie para trastabillar. Tenemos un desafío importante y yo creo que la clave es estar”, cerró.