Mercado Libre: la empresa alcanzó en Wall Street un valor que ya supera las reservas del Banco Central

Facebook rediseñó su sistema de e-comerce.



Facebook acaba de anunciar el lanzamiento de una importante apuesta por adentrarse definitivamente en el mundo del comercio digital. Se trata de "Facebook Shops", una función que permite a cualquier pyme presente en esta red mostrar su catálogo completo a través de la plataforma y de Instagram.

Facebook Shops es que un gran "shopping" donde las empresas, de cualquier tamaño, van a poder comercializar sus productos a un mercado potencial de miles de millones de usuarios. Por un lado, se trata de una buena alternativa para todas las pymes que difícilmente tienen opciones de visibilidad masiva. Además, el modelo también es válido para distribuidores y pequeños negocios de comida. Facebook sumaría miles de nuevos vendedores y compradores en su aplicación, un modelo escalable que atraería la inversión publicitaria.

Las tiendas se podrán encontrar en las páginas de Facebook y en los perfiles de Instagram de las empresas, y también pueden aparecer en historias o promocionarse en anuncios. Los artículos que las empresas pongan a disposición para la compra aparecerán dentro de la tienda, y los usuarios pueden guardarlos o hacer un pedido.

Today we're introducing Facebook Shops, which will make it easy for businesses to set up a single online store on both @facebookapp and @instagram, and soon @messenger and @WhatsApp too pic.twitter.com/bBloRGBFzP