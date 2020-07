"Las Chicas del Cable", el final del gran éxito lo podés disfrutar en Netflix por Telecentro

Las Chicas del Cable.

"Las chicas del Cable” es la primera serie original de Netflix producida en España. Está protagonizada por Blanca Suárez, Yon González, Maggie Civantos, Ana Fernández, Nadia de Santiago, Martiño Rivas y Ana Polvorosa. La podés disfrutar en Netflix a través de Telecentro.

La segunda parte de la temporada quinta y final consta de cinco episodios que ya podés disfrutar en la plataforma.

En el año 1928 una moderna empresa de telecomunicaciones empieza a funcionar en Madrid. La serie narra el giro que da la vida de cuatro jóvenes mujeres, cuando empiezan a trabajar en esta empresa. Las cuatro se sienten atadas de diferentes formas a su familia, a su pareja o a sus recuerdos.

La trama de la serie se centra principalmente en la vida de cuatro mujeres teleoperadoras de la Compañía Telefónica Nacional de España, y aunque en un inicio el oficio de operador telefónico fuese destinado a los hombres - jóvenes que hasta entonces se habían encargado de entregar telegramas - rápidamente paso a ser un trabajo principalmente realizado por mujeres, porque era un oficio para el que se necesitaba un alto nivel de paciencia y conllevaba mucho estrés, y muchos de los antiguos trabajadores no se acabaron de adaptar a la nueva tarea.

Para trabajar de operadora telefónica las mujeres debían cumplir ciertos requisitos: debían tener entre 18 y 27 años, no llevar gafas, estar solteras y ser capaces de estirar los brazos hasta un mínimo de 155 centímetros.7​ Aparte de estos requisitos también debían superar ciertas pruebas de aptitud.

Y así como en la serie se representa a las telefonistas como un referente feminista, esto también fue una realidad, las primeras mujeres en trabajar como operadoras telefónicas marcaron un antes y un después en el mercado laboral para las mujeres, porque salían de los estándares que hasta entonces se les habían marcado y hacerse un hueco en el mundo laboral, mundo que en aquellos años estaba dominado completamente por hombres. Sin embargo, su carrera laboral como telefonistas acostumbraba a ser bastante corta ya que una vez casadas las mujeres no podían seguir trabajando como telefonistas.

