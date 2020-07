Por rebrote de casos de coronavirus, La Rioja anunció la vuelta a la fase 1

Coronavirus en Argentina, desalojo en geriátrico.

Once adultos mayores de un geriátrico del barrio porteño de Palermo fueron trasladados a diversos centros de salud luego de confirmarse que tenían coronaviurs, tras haberse activado el protocolo sanitario por orden judicial, informó hoy el Ministerio de Salud de la Ciudad.

Una denuncia anónima que sostenía que en el establecimiento había personas con síntomas compatibles con la Covid-19 derivó en la intervención del Juzgado Federal Nº 11, que requirió al geriátrico aplicar el protocolo sanitario vigente por la pandemia y proceder a la derivación de todos los residentes sintomáticos.

En respuesta, la institución informó al ministerio de Salud porteño que gestionó la derivación de los 11 residentes a través de sus respectivas coberturas de salud.

"Autoridades del geriátrico Ugarteche notificaron un caso confirmado de Covid-19 el miércoles 1 de julio, el cual fue derivado por su obra social, y uno sospechoso que se encuentra en aislamiento, ambos trabajadores del lugar", indicó un comunicado de la cartera sanitaria.

Un relevamiento epidemiológico del área de Salud que se llevó a cabo el pasado jueves en el geriátrico, localizado en Ugarteche 2815, identificó a un contacto estrecho del caso confirmado y "en esa instancia no se tomó conocimiento de residentes con síntomas", apuntó el texto oficial.

Sin embargo, de manera preventiva se decidió realizar ayer el hisopado a todas las personas de la residencia y tras confirmarse once casos positivos, se activaron las derivaciones a diversos centros de salud.

El comunicado agregó que durante esta madrugada "se informó la muerte de un residente por causas que se encuentran en investigación y según lo notificado previamente por la institución, el fallecido no presentaba síntomas compatibles con el virus".